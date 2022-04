Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger bietet Zivilbeamten am Hauptbahnhof Drogen zum Kauf an

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.04.2022) bot ein derzeit in Hagen lebender 36-Jähriger einem Zivilbeamten der Hagener Polizei Drogen zum Kauf an. Der Fahnder war gegen 16.10 Uhr in der Stresemannstraße im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs, als er von dem Mann gefragt wurde, ob er was kaufen möchte. Der Beamte sagte daraufhin einfach nur die Zahl drei. Direkt im Anschluss zog der mutmaßliche Drogendealer drei kleine Druckverschlusstütchen mit einer geringen Menge Cannabis als Inhalt aus seiner Jackentasche. Hierfür wollte er von dem Beamten 30 Euro haben, der sich daraufhin als Polizist ausgab. Bei einer Durchsuchung des 36-Jährigen traten acht weitere Tütchen mit Cannabis zutage. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Der Mann wurde angezeigt und erhielt ein Bereichsbetretungsverbot für das Umfeld des Hauptbahnhofes. Die aufgefundenen Drogen wurden beschlagnahmt.(sch)

