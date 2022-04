Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Hermannstraße übersah der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwoch (20.04.2022) aus bislang ungeklärter Ursache einen vorfahrtsberechtigten Opel und stieß mit diesem zusammen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 22-jährige Transporter-Fahrer gegen 23 Uhr die Siegstraße befuhr und im weiteren Verlauf nach rechts in die Hermannstraße einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 27-Jährigen. Die Hagenerin war in Richtung Königstraße unterwegs, sie verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach einer Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrer des Transporters nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen dauern an. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. (arn)

