POL-HA: Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Hagen-Altenhagen (ots) - In einer Gaststätte in der Altenhagener Straße wurde ein Barkeeper zwei Mal von einem Gast geschlagen. Der 24-Jährige hatte seinem Kunden mitgeteilt, dass dieser auf seinen Espresso warten müsse, da er gerade viel zu tun habe. Am Dienstag (19.04.2022) gegen 23.30 Uhr verständigte der Barkeeper kurz nach dem zweiten Angriff die Polizei und gab an, dass sein Gast bei dem ersten Übergriff ...

mehr