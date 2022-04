Polizei Hagen

POL-HA: Vater und Sohn bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Eugen-Richter-Straße kam es am Dienstag (19.04.2022) um 17.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 70-Jährige wollte mit ihrem Audi in Richtung Innenstadt fahren. Die Hagenerin übersah dabei, dass der vor ihr fahrende Audi an einer roten Ampel anhielt und fuhr auf das Auto auf. De 45-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Sohn verletzen sich bei dem Zusammenstoß leicht. Beide wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden Audis entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (arn)

