Polizei Hagen

POL-HA: Vier Polizisten bei Widerstand leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Widerstand verletzten sich am Freitag (15.04.2022) vier Polizisten leicht. Gegen 20.45 Uhr wollten die zivil gekleideten Beamten einen 18-Jährigen auf einem Schulhof in der Lützowstraße kontrollieren. Der Jugendliche lag auf einem Klettergerüst, auf dem Boden befand sich diverser Müll um ihn herum. Als die Einsatzkräfte den Hagener ansprachen und sich als Polizisten zu erkennen gaben und auswiesen, fragte er nach dem Grund und behauptete, der Müll gehöre nicht ihm. Als er seinen Personalausweis zeigen sollte, behauptete er keine Dokumente bei sich zu haben. Plötzlich rannte er los und versuchte zu flüchten, konnte jedoch eingeholt werden. Er schlug mit seinen Ellenbogen und Händen gegen die Oberkörper der Beamten, wehrte sich mit aller Kraft und begann um sich zu treten. Dabei traf er die Beine der Polizisten. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung gelang es schließlich, den 18-Jährigen zu fixieren. Da er sich nicht beruhigen ließ musste er in Gewahrsam genommen werden. Als er in den zivilen Streifenwagen gebracht wurde, wehrte er sich weiterhin massiv, rief laut um Hilfe und behauptete, dass man ihn entführen wolle. Auch als ihm ein Blaulicht und die Westen mit Aufdruck "Polizei" vorgehalten wurden, beruhigte er sich nicht. Auf der Fahrt zum Gewahrsam griff er die Polizisten weiter an und kniff einem Beamten kurze Zeit später gezielt in die Genitalien. Der 18-Jährige wurde, nachdem er sich beruhigt hatte, seinen Eltern übergeben, die in der Zwischenzeit auf der Wache erschienen waren. Durch die Widerstands- und Angriffshandlungen erlitten die vier Polizeibeamten leichte Verletzungen, verblieben jedoch dienstfähig. Der 18-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

