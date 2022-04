Polizei Hagen

POL-HA: Ex-Partnerin angegriffen und Widerstand geleistet

Hagen-Boele (ots)

Samstagabend (16.04.2022) stritt sich ein 28-Jähriger mit seiner Ex-Partnerin, griff diese an und beschädigte dabei diverse Möbelstück in der Wohnung der Hagenerin. Nach Eintreffen der Polizei leistete der Mann Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden. Nachbarn hatten aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung die Polizei verständigt. In der Wohnung hatte der Mann erheblichen Schaden angerichtet. Ein Flachbildfernseher lag auf dem Sofa und wies ein eingeschlagenes Display auf, auf einer Kommode im Wohnzimmer befanden sich die Bruchstücke eines Smartphones. Zudem waren diverse Dekorationsgegenstände auf dem Boden verteilt. Die Hagenerin gab an, unvermittelt Besuch von ihrem Ex-Partner bekommen zu haben. Er habe sturmgeklingelt und gegen die Tür geklopft. Als sie ihm die Tür öffnete, habe er sein defektes Smartphone mit den Worten "Du kannst mir ein neues kaufen!" in ihre Richtung geworfen. Das Handy habe nur knapp den Kopf der Frau verfehlt. Der Mann sei dann aggressiv auf sie zugelaufen, nahm sie in den Schwitzkasten und riss sie zu Boden. Der 28-Jährige riss unmittelbar danach den Fernseher von der Wand und schlug mit der Faust auf diesen ein. Im weiteren Verlauf versuchte er mit seinem Knie gegen den Kopf der Hagenerin zu schlagen. Anschließend griff er sich den Wohnungsschlüssel und verließ das Haus. Als die Beamten eintrafen und den Mann vor dem Mehrfamilienhaus stehend ansprachen, ergriff der 28-Jährige unvermittelt die Flucht. Die Polizisten konnten ihn jedoch kurz darauf stellen. Der Mann verhielt sich aggressiv und brüllte aufgebracht. Er ließ sich nicht beruhigen und leistete Widerstand. Er sperrte sich und versuchte immer wieder die Polizisten aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Beamten nahmen den Hagener in Gewahrsam. Als er sich in den Streifenwagen setzen sollte, sperrte er sich weiterhin, beruhigte sich jedoch zunächst für ein paar Minuten. Während der Fahrt zum Gewahrsam änderte sich seine Stimmung jedoch wieder plötzlich und er wurde erneut aggressiv. Als er im Gewahrsam in seine Zelle gebracht wurde, hob er immer wieder seine Hände und machte unkontrollierte, schlagähnliche Bewegungen in Richtung der Polizisten. Er griff die Einsatzkräfte zudem mehrfach gezielt an. Alle Beamten blieben unverletzt. Der 28-Jährige wurde angezeigt.

