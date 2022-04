Polizei Hagen

POL-HA: Enneper Straße - Beim Linksabbiegen Linienbus übersehen, 1 Verletzter

Hagen (ots)

Am Sonntag, 17.04.2022, gegen 12:50 Uhr, übersah ein 33-jähriger Mercedes Fahrer beim Linksabbiegen von der Enneper Straße in die Grundschötteler Straße einen Linienbus der Hagener Straßenbahn AG, der in Richtung Gevelsberg unterwegs war. Der 42-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei stürzte im Bus ein 29-jähriger Mann, der sich leicht verletzte. Der Mercedes wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

