Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Wettbüro in Wehringhausen

Hagen (ots)

Am späten Sonntag Abend, gegen 23:10 Uhr, brachten zwei unbekannte Männer unter einem Vorwand den Mitarbeiter eines Wettbüros in der Bismarckstraße dazu, nach Ladenschluss das Ladenlokal noch einmal zu öffnen. Nach dem Betreten des Ladens zogen sie jeweils ein Messer und gingen mit dem Mitarbeiter in den Kassenbereich, wo sie die Einnahmen in noch unbekannter Höhe aus der Kasse entwendeten. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft in Richtung Kottmannstraße. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

M.S.

