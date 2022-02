Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Grundlos geschlagen

Jena (ots)

Wegen Körperverletzung muss sich nun ein Autofahrer aus Jena verantworten. Dieser fuhr am Mittwochnachmittag die Lutherstraße stadtauswärts. Vor ihm radelte ein 13-Jähriger auf der Straße. Um einen Zusammenstoß mit seitlich parkenden Fahrzeugen zu verhindern, bremste der Junge ab und zu ab. Dies schien dem Autofahrer derart zu missfallen, dass dieser den Jungen überholte, rechts ranfuhr und aus seinem Fahrzeug stieg. Plötzlich schubste er den Teenager vom Rad, schlug ihm zweimal ins Gesicht und trat anschließend nochmal gegen den Schulranzen, welchen der Junge auf dem Rücken trug. Dann setzte sich der Verkehrsrowdy in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Weimar davon. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt und die Ermittlungen aufgenommen.

