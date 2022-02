Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandlegung missglückt

Jena (ots)

Unbekannte versuchten in der Ziegenhainer Straße einen Briefkasten zu entflammen. Der oder die Täter warfen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brennende Kunststoffwolle in den Briefbehälter einer 81-Jährigen. Das Feuer erlosch zügig und selbstständig, sodass lediglich Verschmutzungen durch Rußbildung am Briefkasten entstanden und von diesem keine weiteren Gefahren für andere Sachwerte ausgingen.

