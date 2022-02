Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hängen geblieben

Jena (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei Jena und teilte mit, dass sie, gegen 07:15 Uhr, die Tümplingstraße/Tautenburger Straße zu Fuß entlanglief. Hierbei bemerkte sie einen Lkw der mit seinem Anhänger an der Kreuzung plötzlich einen geparkten Pkw touchierte und einige Meter sogar mitgeschleift habe. Anschließend ist der Fahrer ausgestiegen und hat telefoniert. Doch der Unfallverursacher ist dann verschwunden. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte massive Beschädigungen an dem Peugeot festgestellt werden. Die komplette Fahrerseite war beschädigt, sodass die vordere linke Tür nicht mehr geöffnet werden konnte und auch die Fahrzeugscheibe geborsten war. Durch einen weiteren Zeugen konnte der Halter des Verursacherfahrzeuges ausfindig gemacht werden. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell