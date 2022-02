Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlaftrunken unterwegs

Wickerstedt (ots)

Ein 63jähriger im Pkw Skoda war am 23.02.2022, zwischen 07:15 Uhr und 07:25 Uhr auf der B 87 zwischen Apolda und Poche unterwegs, obwohl er nach getaner Nachtschicht völlig übermüdet war und daher zum Teil in Schlangenlinien fuhr und mindestens einmal in den Gegenverkehr geriet. Aufmerksame Bürger meldeten dies der Polizei. Die sofort eingesetzten Beamten konnten den Fahrzeugführer schließlich am Abzweig Wickerstedt stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Durch die starke Übermüdung jedoch war er dennoch außerstande sicher am Straßenverkehr teilzunehmen und bekommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

