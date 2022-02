Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer übersehen

Weimar (ots)

Am Mittwochvormittag übersah der 82-jährige Fahrer eines Daihatsu in der Erfurter Straße beim Abbiegen in das Gelände einer Tankstelle einen Radfahrer. Dieser fuhr genau wie der Pkw in Richtung stadtauswärts, als er von dem Autofahrer beim Rechtsabbiegen übersehen wurde. Auch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 64-jährige Radfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich an Arm und Bein.

