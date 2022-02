Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pfefferspray gesprüht

Weimar (ots)

In der Döllstädtstraße wurde am späten Mittwochabend durch einen unbekannten Mann Pfefferspray durch ein geöffnetes Fenster einer Wohnung gesprüht. Dieses traf die Bewohnerin unmittelbar im Gesicht. Sie und drei sich ebenfalls in dem Zimmer aufhaltende Frauen (18-22 Jahre) erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Der Täter konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Fahndungsmaßnahmen nach der Person blieben erfolglos.

