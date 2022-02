Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autodiebe unterwegs

Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autodiebe gleich zweimal zu. So wurde von den Tätern ein Audi A4 aus Mellingen und ein Pkw Audi Q7 aus Magdala entwendet. In beiden Fällen scheint die Elektronik der Fahrzeuge so manipuliert wurden zu sein, dass die Täter den Wagen öffnen und sich damit entfernen konnten. Bei einem dritten Wagen, einem weiteren Audi in Magdala, scheiterte das Ansinnen. Anwohner, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Weimar unter 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

