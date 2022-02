Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaufenster beschädigt

Weimar (ots)

Auf seinem Streifzug durch die Stadt wurde von einem 20-jährigen Mann in der vergangenen Nacht ein Baustellenschild umgestoßen. Dieses fiel in der Folge in ein Schaufenster und zerstörte die Scheibe. In der Ernst-Thälmann-Straße konnte der Mann von den informierten Beamten festgestellt werden. Dieser wies einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell