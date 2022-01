Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Versuchter Einbruchdiebstahl in Schule - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (07.01.2022) ist in den frühen Morgenstunden ein versuchter Einbruchdiebstahl in eine Schule festgestellt worden.

Um 00:04 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes während eines Kontrollganges eine beschädigte Tür.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Personen gewaltsam in das Gebäude einzudringen.

Die Tat dürfte sich zwischen Donnerstag, 06.01.2022, 00:00 Uhr und Freitag, 07.01.2022, 00:04 Uhr ereignet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Schule nicht betreten.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen. entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell