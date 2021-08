Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Brilon (ots)

Am 12.08.2021 gegen 15:40 Uhr ereignete sich in Brilon auf einem Parkplatz in der Straße Kreuziger Mauer ein Verkehrsunfall. Eine 59jährige Frau aus Brilon setzte mit ihrem Pkw ein Stück zurück und kollidierte dabei mit einer 86jährigen Frau, die über den Parkplatz ging. Die 86jährige Brilonerin wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. (BT)

