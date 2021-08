Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen auf Felder und Wiesen

Winterberg (ots)

Am Mittwoch wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Neuastenberger Schützenhalle gemeldet. Die Vandalen beschädigten auf den anliegenden Feldern und Wiesen entlang eines Feldwegs zehn Siloballen, acht Zaunelemente sowie ein Wasserfass. Zudem versuchten sie ein Scheunentor aufzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 10 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell