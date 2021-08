Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 61-jähirger Kradfahrer stürzt

Winterberg (ots)

Am Mittwoch stürzte ein 61-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 742 zwischen Altastenberg und Siedlinghausen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer aus Meerbusch gegen 11.30 Uhr in Richtung Siedlinghausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er zu Fall. Auf der Fahrbahn lag zum Unfallzeitpunkt Rollsplitt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße bis etwa 13 Uhr gesperrt.

