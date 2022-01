Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf - Wohnungseinbruchdiebstahl in der Deichreihe - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (06.01.2022) ist es in der Deichreihe in Haseldorf zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen

Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

In unmittelbarer Tatortnähe konnten durch eine Zeugin um 18:45 Uhr drei verdächtige Personen festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um drei männliche Personen, die mit einem schwarzen Pkw, vermutlich Kombi, nach Blickkontakt mit der Zeugin fluchtartig in Richtung Hetlingen davonfuhren. Die Männer können des Weiteren vom Phänotypus als Südländer beschrieben werden und sprachen in nicht deutscher Sprache miteinander.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Personengruppe um die Täter gehandelt hat.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sogar Hinweise zu der Personengruppe oder dem schwarzen Kombi geben können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell