Polizei Hagen

POL-HA: Raubüberfall auf Spielhalle in Vorhalle

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf den Ostersonntag betrat gegen 00:45 Uhr ein 25-30-jähriger Mann eine Spielhalle an der Weststraße und besuchte zunächst die Toilette. Anschließend ging er zu dem Angestellten hinter den Tresen und erzwang unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen. Danach flüchtete er mit einem geringen Geldbetrag aus der Spielhalle in unbekannte Richtung. Die Person soll mit einem blau-grauen Hoodie, einer schwarzen Hose und einer weißen Kappe bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331 / 986-2066 entgegen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell