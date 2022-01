Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vorfahrt genommen und geflüchtet: Hinweise zu dunkler Limousine erbeten - B 45 / Tannenmühlkreisel / Obertshausen

(lei) Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu einer dunklen Limousine mit dem Teilkennzeichen "F-FC". Das Fahrzeug hatte am Donnerstagabend im Tannenmühlkreisel einer 40-jährigen Audi-Fahrerin erst die Vorfahrt genommen und war dann unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 22.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem A4 den Kreisel auf der rechten der beiden Fahrspuren, als der unbekannte Unfallverursacher von der Landesstraße 3416 aus Richtung Hainburg kommend in das Rund einfuhr und in die rechte Seite des Audi krachte. Der Fahrer des Wagens, für den hier Vorfahrt gewähren galt, gab dann jedoch Vollgas und brauste über die Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg davon. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, sie hat jedoch einen Schaden von etwa 3.000 Euro an ihrem Wagen zu beklagen. Hinweise zu dem Flüchtigen werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

2. Kiosk-Einbrecher erbeuteten Zigaretten - Neu-Isenburg

(fg) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem Kiosk-Einbrecher in der Nacht zum Freitag Zigaretten aus den Räumlichkeiten des Verkaufsladens im Pappelweg eingesackt hatten. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18.15 Uhr und Freitagmorgen, 3.45 Uhr, beschädigten die Unbekannten eine Scheibe und nutzten diese, um ins Innere zu gelangen. Im Kassenbereich nahmen sie Zigaretten im Wert von etwa 2.000 Euro mit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Autoaufbrecher hatten es auf Werkzeuge abgesehen - Mühlheim/Rodgau

(fg) Autoaufbrecher waren in der Nacht zum Donnerstag in Mühlheim und Rodgau unterwegs und entwendeten Werkzeuge. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, brachen Unbekannte in der Brentanostraße (10er-Hausnummern) die Scheibe der vorderen Beifahrerseite eines Ford Transit auf. Anschließend öffneten sie den Wagen, durchsuchten das Fahrzeuginnere und nahmen eine Bohrmaschine sowie mehrere Taschen mit weiteren Werkzeugen mit. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Im nahezu selben Tatzeitraum waren ebenfalls Autoaufbrecher in Jügesheim in der Kasseler Straße (20er-Hausnummern) am Werk. Auch in diesem Fall wurde diverses Werkzeug aus einem Ford Transit mit Firmenaufschrift entwendet. Anders als in Lämmerspiel, hebelten die Werkzeugdiebe in der Kasseler Straße die Schiebetür des Autos auf und kamen so an ihre Beute. Der Schaden am Ford Transit beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Schockanrufer ergaunern hochwertigen Schmuck - Niederdorfelden / Frankfurt

(lei) Schmuck im Wert von etwa 30.000 Euro haben dreiste Betrüger von einem Rentner aus Niederdorfelden erbeutet. Die Gauner, die sich als Polizisten ausgaben, nahmen im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen mehrfach telefonisch Kontakt zu dem Mann auf und gaben vor, dass ein Freund des Geschädigten einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte. Nur durch eine entsprechend hohe Kaution, deren Übergabe man in Frankfurt vereinbart hatte, könne das Opfer eine Haftstrafe für den Bekannten abwenden. Der hochbetagte Senior begab sich daraufhin am Mittwochmittag in die Innenstadt der Mainmetropole und übergab den wertvollen Schmuck gegen 12 Uhr in der Stephanstraße einer etwa 30-jährigen Abholerin. Die blonde Frau war etwa 1,60 Meter groß und trug einen blauen Mantel. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu dieser Frau unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Die Ordnungshüter weisen einmal mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals Bargeld oder Wertsachen fordert.

Die Beamten raten daher:

- Seien Sie skeptisch, wenn am Telefon eine angebliche Notlage eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Verständigen Sie im Zweifel umgehend selbst die Polizei.

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Polizeipräsidien oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

2. Unfallflucht: Wer sah den schwarzen Toyota? - Bad Orb

(lei) Zwei beschädigte Außenspiegel sind das Resultat einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch um 15.50 Uhr in der Ludwigstraße ereignete. Ein 36-jähriger Gelnhäuser hatte seinen roten Seat gerade in Höhe der Hausnummer 9 in einer Parklücke parallel zur Fahrtrichtung abgestellt, als ein bislang unbekannter Autofahrer zu dicht an dem Leon vorbeifuhr und sich beide Außenspiegel berührten (Sachschaden etwa 300 Euro). Da das schwarze Spiegelgehäuse des Verursachers auf der Straße landete, konnte die Polizei durch Recherchen mittlerweile herausfinden, dass es sich um einen Toyota Auris oder Avensis gehandelt haben muss. Die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle bitten nun um weitere Zeugenhinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer unter der Telefonnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 07.01.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

