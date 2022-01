Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach Auseinandersetzung in der Waldstraße in Offenbach; Auffahrunfall in Offenbach; Fahrräder bei Kellereinbruch in Hanau geklaut; Ladendieb in Maintal festgenommen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah die Auseinandersetzung in der Waldstraße? - Offenbach

(fg) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend in der Waldstraße im Bereich der 60er-Hausnummern ereignet hatte. Ein 25 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim sei dort laut eigenen Angaben gegen 20.25 Uhr von mindestens drei Unbekannten körperlich angegangen worden. Der 25-Jährige trug leichte Verletzungen davon, weshalb er sich eigenständig in ärztliche Behandlung begab. Die Angreifer flüchteten nach der Auseinandersetzung. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Fahrstreifenbegrenzung beschädigt / drei Autos lädiert: Wer sah den Verursacher? - Offenbach

(lei) Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagmorgen in Höhe der Bieberer Straße 225 auf noch unbekannte Weise eine Fahrstreifenbegrenzung auf der Mittellinie. Teile der Verkehrseinrichtung wurden dadurch aus dem Boden gerissen und über die Fahrbahn verteilt. Dies hatte gegen 7.45 Uhr zur Folge, dass sich drei Autofahrer ihre Fahrzeuge beschädigten, indem sie die Teile offenbar zu spät erkannten und darüberfuhren. Ein A4, ein Golf und ein Polo hatten danach platte Reifen beziehungsweise Achsschäden, Gesamtschaden etwa 3.500 Euro. Die Unfallfluchtermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können (06183 91155-0). Die Fahrbahnbegrenzung wurde durch die Stadt Offenbach wieder repariert.

3. Auffahrunfall: Frau leicht verletzt - L 3313 / Offenbach

(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3313 ist am Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Offenbacherin kam mit Nackenschmerzen ins Krankenhaus. Sie war als Beifahrerin in einem VW Caddy unterwegs, dessen 53-jähriger Fahrer gegen 18 Uhr aus Richtung Offenbach kommend in den Geisfeldkreisel einfahren wollte. Da der Caddy beim Einfahrvorgang kurz stoppte und dies von einem 49 Jahre alten Audi-Fahrer offenbar zu spät bemerkt wurde, kam es zum Zusammenstoß durch Auffahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Bereich Main-Kinzig

1. Mehrere Fahrräder bei Kellereinbruch geklaut - Hanau

(lei) Unbekannte haben am Dienstagabend aus einem Keller im Zitronenfalterweg (einstellige Hausnummern) mehrere Fahrräder sowie einen Koffer im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro gestohlen. Um kurz vor 21 Uhr verschafften sie sich offensichtlich über das Bewohnerparkhaus des Mehrfamilienhauses Zugang zu den Keller- und Fahrradräumen und hebelten dort die Türen auf. Die Polizei geht davon aus, dass aufgrund des Beuteumfangs mehrere Täter am Werk waren, die möglicherweise beim Wegschaffen der Beute aufgefallen sind. Daher bitten die Beamten der Polizeistation Großauheim um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.

2. Festnahme: Mann griff in Kasse und rannte davon - Maintal

(fg) Der Versuch, Geld aus der Kasse eines Supermarktes im Marie-Curie-Ring (einstellige Hausnummern) zu nehmen und anschließend davonzurennen, mündete am Mittwochnachmittag in der Festnahme eines 30 Jahre alten Mannes. Der Maintaler legte kurz nach 17 Uhr eine Getränkeflasche auf das Kassenband und einen fünf Euroschein auf den dortigen Schalter. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff der Mann umgehend in die Geldkassette hinein, entwendete mehrere Scheine und ergriff die Flucht. Durch einen Mitarbeiter des Marktes konnte der mutmaßliche Dieb vor Ort festgehalten werden, ehe Beamten der Polizeistation Maintal den Sachverhalt übernahmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten das aus der Kasse entnommene Geld. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Maintaler entlassen. Bereits am 3. und am 4. Januar gab es ähnlich gelagerte Diebstähle in Supermarktfilialen in der Zeppelin- und der Spessartstraße, die ebenfalls dem 30-Jährigen zuzurechnen sein dürften; dahingehend laufen derzeit Ermittlungen. Fest steht, dass im aktuellen Fall auf den Maintaler nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen zukommt, da er bei der Tatausführung ein Küchenschälmesser in seiner Jackentasche mitgeführt hatte.

3. Einbruch in Vereinsheim - Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein Vereinsheim im Hohmühlenweg war jüngst das Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstag, 7.30 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie die Seiteneingangstür eintraten. Aus dem Innenraum ließen die Diebe Spirituosen sowie mehrere hochwertige elektrische Audioanlagen und Küchengeräte mitgehen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei in Bad Orb hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 06.01.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell