POL-HA: Motorradfahrer stürzt in der Unternahmerstraße

Am Karfreitag wollte gegen 11:00 Uhr ein 57-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW, von der Oeger Brücke aus kommend, nach rechts Richtung Lenneuferstraße abbiegen. Beim Anfahren am dortigen Stop-Schild drehte der Hinterreifen durch, weshalb das Krad ausbrach und mit dem Fahrer zu Boden fiel. Hierbei erlitt der Mann eine schwere Verletzung am Bein und musste mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad wird auf 500 Euro geschätzt.

