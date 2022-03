POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Granterath / -Hetzerath (ots) - Diese Woche öffneten unbekannte Täter in Granterath und Hetzerath mehrere Pkw und durchsuchten diese. Zwischen Montag (21. März) und Mittwoch (23. März) wurde in Granterath ein Pkw an der Straße Zum Kämpen geöffnet. In diesem Fall machten die Täter jedoch offenbar keine Beute. Am frühen Mittwochmorgen (23. März) öffneten unbekannte Täter einen Pkw, der an der Straße In Granterath stand. Auch in diesem Fall wurde nach ...

