Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw angegangen

Erkelenz-Granterath / -Hetzerath (ots)

Diese Woche öffneten unbekannte Täter in Granterath und Hetzerath mehrere Pkw und durchsuchten diese.

Zwischen Montag (21. März) und Mittwoch (23. März) wurde in Granterath ein Pkw an der Straße Zum Kämpen geöffnet. In diesem Fall machten die Täter jedoch offenbar keine Beute. Am frühen Mittwochmorgen (23. März) öffneten unbekannte Täter einen Pkw, der an der Straße In Granterath stand. Auch in diesem Fall wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Videoaufzeichnungen zeigen einen Täter mit hellem Kapuzenpullover und dunkler Hose. In der Nacht zu Donnerstag (24. März) wurden ebenfalls an der Straße In Granterath weitere drei Pkw geöffnet und durchsucht. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten die Täter ein Paket mit Dekorationsartikeln.

In Hetzerath öffneten zwei bisher unbekannte Täter am Mittwoch (23. März), gegen 5.15 Uhr, die Tür eines Pkw, der an der Wiesenstraße stand und durchsuchten diesen, offenbar ohne etwas zu entwenden. Einer der Männer trug ein helles Oberteil mit einer ebenfalls hellen Kapuze oder Mütze und einer dunklen Hose. Der zweite Mann hatte kurzes Haar und trug ein helles Oberteil sowie eine dunkle Hose. Kurz zuvor hatten die beiden Personen offenbar bereits versucht, ein weiteres Fahrzeug zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Wer im Zusammenhang mit den Taten weitere Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz, erreichbar unter Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal der Polizei unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell