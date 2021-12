Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Vier Tatverdächtige randalieren am Testpavillon

Burrweiler (ots)

In der Raiffeisenstraße an dem dortigen Corona-Testpavillon haben am Samstag- und Sonntagabend vier Personen randaliert. Zunächst haben sie die Plane des Pavillon aufgeschnitten und eine Papiertischdecke angezündet. Am Sonntagabend wurde der Pavillon erneut angegangen, wobei man Warnbarken auf das Zelt warf. Verdächtigt werden vier Personen, die dunkle Kleidung und Kapuzenjacken trugen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell