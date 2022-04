Polizei Hagen

POL-HA: Mann rastet im Geschäft aus - Polizei stellt Führerschein sicher

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 14.04.2022, fiel ein 43-jähriger Mann in einem Supermarkt an der Lützowstraße schon während des Einkaufs auf, indem er anderen Kunden gegenüber sehr aggressiv auftrat und diese anpöbelte. Beim Verlassen des Geschäfts geriet er dann aufgrund seines Verhaltens mit weiteren Kunden aneinander, die er zum Teil schwer beleidigte. Einem 52-jährigen Mann, der ihn auf sein Verhalten ansprach, schlug er einen Becher Milchreis auf den Kopf und bespuckte ihn. Anschließend stieg er in seinen Pkw und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Polizei konnte den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann sofort sehr aggressiv und beleidigte sie schwer. Da aufgrund seines Verhaltens Zweifel an seiner Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen besteht, wurde daraufhin wein Führerschein sichergestellt und dem Straßenverkehrsamt zur Überprüfung weitergeleitet. Zudem wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung in mehreren Fällen eingeleitet.

