POL-HA: Stark betrunken gegen Begrenzungspfeiler gefahren und geflüchtet

Hagen-Lennetal (ots)

Eine Frau aus Balve und ein Mann aus Wuppertal wurden Mittwochabend (13.04.2022) auf eine Audi-Fahrerin aufmerksam, die ihr Auto unter dem Einfluss von Alkohol lenkte. Die 56-Jährige stand um 18.40 Uhr von der Autobahn in Richtung Hagen kommend zunächst auf der Linksabbiegerspur an der Feithstraße. Dort verpasste sie zweimal die Grünphase einer Ampel und fuhr nicht an, obwohl sie von anderen Verkehrsteilnehmern mit Hupen aufmerksam gemacht wurde. Als sie bei der dritten Grünphase losfuhr, machte sie plötzlich einen deutlichen Schlenker über beide Fahrspuren in Richtung Berchumer Straße. Sie kam dabei auch leicht in den Gegenverkehr. Die beiden Zeugen hielten zunächst an einer Tankstelle, sahen die Audi-Fahrerin jedoch kurz darauf an der Bushaltestelle "Dümpelstraße" mit einem Busfahrer stehen. Sie hielten an und erfuhren, dass die Borkenerin offensichtlich betrunken und in Höhe der Bushaltestelle "Spessartstraße", gegen einen Begrenzungspfeiler gefahren war. Sie habe ihren Weg jedoch einfach fortgesetzt und so eine Unfallflucht begangen.

In Absprache mit dem Busfahrer hinderten die Zeugen die 56-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt. Als die Beamten eintrafen, schwankte die Frau stark. Sie hatte Probleme das Gleichgewicht zu halten, war sehr redselig, ihre Aussprache jedoch undeutlich und sie kam den Polizisten immer wieder zu nahe. Sie wechselte während des Gespräches immer wieder das Thema. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille an. Die Polizisten stellten den Audi der Frau und ihren Führerschein sicher. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Durch die Kollision mit dem Poller wurden der Audi sowie der Begrenzungspfeiler beschädigt. Der entstandene Schaden liegt insgesamt bei rund 5.200 Euro. Die 56-jährige Frau aus Borken wurde angezeigt. (arn)

