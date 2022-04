Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall im Baustellenbereich

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Selbecker Straße auf Höhe der Einmündung Auf dem Killing verletzte sich ein Motorradfahrer am Mittwoch (13.04.2022) leicht. Gegen 16 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Lieferwagen in Richtung Innenstadt. Als vor ihm zwei Kradfahrer an einer Baustelle bremsen mussten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, fuhr der Autofahrer auf die Kawasaki eines 31-Jährigen auf. Dieser rutschte durch den Aufprall in das Motorrad eines vor ihm stehenden 64-Jährigen. Der 31-jährige Dortmunder verletzte sich bei dem Unfall und musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. (arn)

