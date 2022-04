Polizei Hagen

POL-HA: Jacke über Rollator gelegt - Unbekannter stiehlt Seniorin in einem Aufzug die ec-Karte

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 81-jährigen Frau am Mittwochnachmittag (13.04.2022) die ec-Karte aus der Handtasche. Die Hagenerin betrat, gegen 14.45 Uhr, den Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in der Elberfelder Straße. Der Täter folgte der Seniorin und legte seine Jacke über ihren Rollator. Dann verwickelte der Unbekannte die Frau in ein Gespräch und stieg in der dritten Etage des Hauses aus dem Aufzug aus. Kurze Zeit später bemerkte die 81-Jährige, dass ein Reißverschluss an ihrer Tasche geöffnet war und ihre ec-Karte daraus gestohlen wurde. Den Polizeibeamten gegenüber sagte die Frau, dass der Täter zwischen 60 und 65 Jahren alt und etwa 160 cm bis 170 cm groß war. Er hatte eine korpulente Statur und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunklen Steppjacke und einer blauen Schirmmütze. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

