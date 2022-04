Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert in Bahnhofskneipe

Hagen-Mitte (ots)

Ein 27-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen (17.04.2022) in einer Bahnhofskneipe am Graf-von-Galen-Ring randaliert und musste in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der derzeit in Hagen aufhältige Mann war stark alkoholisiert und stieß gegen 05.45 Uhr absichtlich mehrere Gläser vom Tisch. Zudem pöbelte er lautstark andere Gäste an. Eine alarmierte Polizeistreife sprach dem Störenfried einen Platzverweis aus. Diesem kam er nicht nach. Er wurde daraufhin in das Polizeigewahrsam eingeliefert. (sch)

