Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Frau nach Auffahrunfall

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (17.04.2022) verletzte sich eine 25-Jährige bei einem Auffahrunfall auf der Leimstraße. Um 15 Uhr war die Hagenerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Opel Corsa mit einem vor ihr fahrenden Mercedes zusammengestoßen. Der 42-jährige Fahrer hatte an einer roten Ampel halten müssen. Die 25-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der Corsa war an der Front eingedrückt, verlor Kühlflüssigkeit und musste abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2.600 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell