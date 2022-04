POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Auto streift querendes Kind

Heek (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Heek an einem parkenden Wagen hinterlassen. Das betroffene Fahrzeug hatte im Bereich einer Zufahrt an einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Wext gestanden. Das Auto wies Kratzer an der rechten Seite auf sowie einen mutmaßlich abgetretenen Außenspiegel. Die Tatzeit liegt etwa zwischen 00.30 Uhr und 04.40 Uhr. Die ...

