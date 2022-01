Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Betrunkener Gast

Baden-Baden (ots)

Ein Gast hat am späten Sonntagabend Angestellte eines Restaurants in der Hauptstraße und mehrere Polizeibeamte auf Trab gehalten. Der 26-Jährige geriet gegen 22:20 Uhr in Rage, ließ im weiteren Verlauf seine aggressive Stimmung verbal an den Gästen aus und schlug auf Möbel des Restaurants ein. Da sich der Mann auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten im Rahmen der Personenkontrolle aggressiv zeigte, musste er schließlich von den Polizisten mit Handschließen fixiert werden. Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Baden-Baden gebracht. Da sich Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung bei dem Mann ergaben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der 26-Jährige wurde im Anschluss durch einen Freund in Obhut genommen. Gäste des Lokals und dessen Inventar blieben unversehrt.

