Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Polizeipräsidium Offenburg - Hohes Einsatzaufkommen in der Silvesternacht

Offenburg (ots)

Über den Jahreswechsel waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder besonders gefordert. Beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg gingen in der Silvesternacht nahezu 260 Notrufe ein, die insgesamt zu ca. 200 Einsatzlagen für das Einschreiten von Polizeikräften führten. Insbesondere in den Stunden nach Mitternacht wurden diverse Kleinbrände gemeldet, die durch die örtlich zuständigen Feuerwehren aber schnell gelöscht wurden und überwiegend durch abgebranntes Silvesterfeuerwehr entstanden sein dürften. Ebenfalls kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Ettenheim (auf die gesonderte Pressemitteilung wird verwiesen). Vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten, die sich aber im niedrigen, zweistelligen Bereich bewegten. Neben vieler weiterer Einsatzlagen wurde auch die Einhaltung der CoronaVO im Rahmen des polizeilichen Tätigwerdens überwacht.

Trotz der sehr lebhaften Nacht zieht das Polizeipräsidium Offenburg für diesen erneuten "besonderen" Jahreswechsel unter "Coronabedingungen" eine positive Bilanz und wünscht allen ein gutes Neues Jahr 2022. /WBL

