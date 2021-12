Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Straßensperrung nach Kaminbrand

Kehl (ots)

Ein Kaminbrand hat am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße zu einem Feuerwehr-, Rettungsdienst und Polizeieinsatz geführt. Eine Zeugin hat kurz vor 14:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Die Hauptstraße war während den Einsatzmaßnahmen im Bereich der Pfarrgasse und der Gartenstraße bis gegen 15:20 Uhr gesperrt. Die Bewohner konnten bereits kurz nach 15 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Person musste von Kräften des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell