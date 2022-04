POL-BOR: Bocholt - Fenster durch Schüsse beschädigt

Stadtlohn (ots) - Die Kundin eines Verbrauchermarktes ist am Freitag in Stadtlohn einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Die Frau hatte sich gegen 11.00 Uhr in dem Geschäft am Breul aufgehalten, als es zu der Tat kam. Ein anderer Kunde hatte sie gebeten, ihm aus einem Regal einen Artikel zuzureichen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse sich nicht mehr in ihrem Rucksack befand. Es ist nicht ...

mehr