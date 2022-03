Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

In der Diskothek Köpi an der Kolpingstraße ist am frühen Samstagmorgen (19.03.) ein 19-Jähriger von einem Unbekannten verletzt worden. Der Wettringer wollte gegen 01.35 Uhr auf die Terrasse der Diskothek gehen, um eine Zigarette zu rauchen. Nach Auskunft des 19-Jährigen hielten sich zu der Zeit im Treppenhaus, das zur Terrasse führt, zwei Gruppen mit jeweils zwei, drei Personen auf, die Streit hatten. Plötzlich habe er von hinten einen Schlag bekommen und ging zu Boden. Zeugen sagten ihm, dass er mit einer Flasche geschlagen wurde. Ein Rettungswagen brachte den Wettringer in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

