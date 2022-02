Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Streit: 40-jähriger Hildener mit Pfefferspray besprüht - Hilden - 2202115

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (23. Februar 2022) ist ein 40 Jahre alter Hildener an der Körnerstraße in Hilden von einem bislang noch unbekannten Mann mit Pfefferspray besprüht worden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Nach Angaben des Hildeners war dieser gegen 20:10 Uhr zu Fuß an der Bahnhofsallee unterwegs, als er auf einen Mann mit seinem jungen Sohn - etwa vier Jahre alt - vorbeikam, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Als der Hildener den Mann ansprach, dass es verboten sei, zu zweit auf einem E-Roller zu fahren, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die letztendlich darin endete, dass der E-Scooter-Fahrer dem Hildener Pfefferspray ins Gesicht sprühte, ehe er mit seinem Kind davon fuhr.

Der 40-jährige Hildener alarmierte daraufhin die Polizei, die zwar schnell am Einsatzort war, den Beschuldigten jedoch nicht mehr antreffen konnte. Dafür stellten die Beamten jedoch fest, dass der 40-jährige Geschädigte unter ganz erheblichem Alkoholeinfluss stand. So ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille (0,95 mg/l). Der Mann war leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.

Der Mann mit dem Pfefferspray wird wie folgt beschrieben:

- 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - schlanke Statur - kurze, blonde Haare - dunkle Kleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann sonstige Angaben zu der Auseinandersetzung tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

