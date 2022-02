Polizei Mettmann

POL-ME: Schlimmer Sturz (Ratingen) - 2202112 -

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 23.02.22, kam es in Ratingen auf der Steinhauser Straße zu einem sog. Alleinunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 77-jähriger Mann aus Ratingen war mit seinem Fahrrad auf der Steinhauser Straße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Bei dem Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Da der alte Herr vor Ort nicht mehr befragt werden konnte, steht die Unfallursache nicht mit Sicherheit fest. Die Aussage eines Zeugen lässt jedoch vermuten, dass eine am Lenker mitgeführte Tasche in die Speichen des Vorderrades geriet und so zu dem Unfallgeschehen führte. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 150,- Euro geschätzt.

