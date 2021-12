Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ladendieb bedrohte Angestellten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.12.2021, 12.05 Uhr fiel ein 38-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Tom-Rinck-Straße in Oelde auf. Ein 39-Jähriger Angestellter folgte dem Tatverdächtigen und konnte ihn kurz drauf ergreifen. Nun bedrohte der Dieb den Mann mit dem Leben und hielt einen Gegenstand in seine Richtung. Es stellte sich später heraus, dass es sich hierbei um einen Schraubendreher handelte. Der Angestellte ließ den Tatverdächtigen los und folgte ihm weiter. Zwischenzeitlich wurde die Polizei informiert. Ein Beamter konnte den Mann nach Hinweisen der Verfolger auf der Meienbrockstraße ergreifen. Der Obdachlose wurde vorläufig festgenommen und durchsucht. Hierbei fanden die Einsatzkräfte bei dem Tatverdächtigen Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

