Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Kontrolle verloren und von Straße abgekommen

Velen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag in Velen-Ramsdorf gekommen ist. Ein 21-jähriger Velener war gegen 13.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Velener Straße in Richtung Ramsdorf unterwegs. Nach eigenen Angaben geriet das Fahrzeug im einsetzenden Hagel außer Kontrolle. Es rollte in Gegenrichtung durch den Kreisverkehr Velener Straße / Harkingsbrügge, durchbrach eine Leitplanke und blieb in einem Straßengraben liegen. Bei dem Unfall trat Öl in den dortigen Bachlauf aus. Kräfte der Feuerwehr Ramsdorf hielten den Weiterfluss des Betriebsmittels auf. Ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma pumpte es anschließend ab. Die beiden Insassen, der Fahrer sowie seine 20 Jahre alte Beifahrerin aus Velen, wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

