POL-KS: Einbrecher werden nachts von Bewohner ertappt und flüchten: Kripo sucht Zeugen in Schauenburg-Hoof

Schauenburg-Hoof (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Schauenburg-Hoof versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als die Täter gegen 1:10 Uhr gerade dabei waren, die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes in der Philipp-Hoffmeister-Straße mit einem Werkzeug aufzubrechen, wurden sie von dem anwesenden Hausbewohner ertappt und ergriffen sofort die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Nach Angaben des Bewohners hatte er insgesamt zwei Männer in Richtung der angrenzenden Felder flüchten sehen, wobei einer etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein soll. Die beiden Täter sollen sich in einer ihm unbekannten, osteuropäisch klingenden Sprache unterhalten haben. Die in der Nacht sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Schauenburg-Hoof verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

