Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Zeitungsleser findet gestohlenes Fahrrad von Austräger

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Nachdem einem Zeitungsausträger gestern Morgen bei seiner Tour in Kassel-Bad Wilhelmshöhe das Fahrrad gestohlen worden war (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5182223), nahm die Suche nach dem Rad am heutigen Dienstagmorgen einen glücklichen Ausgang: Ein aufmerksamer Zeitungsleser hatte sich gegen 11 Uhr bei den ermittelnden Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe gemeldet, nachdem er das beschriebene Fahrrad in der Gemarkung Niederzwehren am Grunnelbach, nahe des Bogenschützenvereins, gefunden hatte. Die nach dort entsandte Streife des Polizeireviers Süd-West stellte zweifelsfrei fest, dass es sich um das gestern gestohlene Herrenfahrrad des Zeitungsausträgers handelt. Nach erfolgter Spurensuche der Polizisten konnte der überglückliche 57-Jährige sein Rad wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Täter dauern an.

Wer verdächtige Personen im Bereich des Fundorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell