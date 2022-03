Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beim Einkaufen in Drogerie: Aufmerksamer Kunde erkennt Telefonbetrug durch falsche Europol-Mitarbeiter

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Einem aufmerksamen 55-jährigen Mann aus Kassel ist es zu verdanken, dass bislang unbekannte Täter am gestrigen Montagabend bei einem Betrug über das Telefon nur geringe Beute machten. Ihm war gegen 18:20 Uhr beim Einkaufen in einer Drogerie in der Wittrockstraße eine Kundin aufgefallen, die an der Kasse Gutscheinkarten für 2.000 Euro kaufte und anschließend in englischer Sprache mit ihrem Handy telefonierte. Sofort witterte er einen Betrug, da er von derartigen Maschen bereits gehört hatte. Er sprach die 69-jährige Frau beherzt an und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Kunde genau den richtigen Riecher gehabt und bewahrte die Seniorin vor einem größeren Schaden durch falsche Europol-Mitarbeiter.

Wie die 69-jährige Frau aus Kassel den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war sie am Nachmittag auf ihrem Handy angerufen worden. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Europol-Mitarbeiter aus und erklärte der schockierten Frau, dass aktuell strafrechtlich gegen sie ermittelt werde. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin unter Druck gesetzt und zur Klärung der Angelegenheit aufgefordert, Gutscheinkarten für 2.000 Euro zu kaufen. Als die eingeschüchterte 69-Jährige den Anweisungen nachkam und vor der Drogerie bereits die Zugangsnummern von zwei 100 Euro Karten an die vermeintliche Polizeibehörde durchgegeben hatte, sprach der 55-Jährige sie wegen seines gehegten Betrugsverdachts an. Da die Seniorin das Telefongespräch hiernach sofort beendete, konnte so letztlich verhindert werden, dass weitere 1.800 Euro den Besitzer wechseln. Die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo in dem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell