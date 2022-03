POL-KS: Unfallflucht in Vellmar: Ermittler fahnden nach Lkw und suchen Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Nord: Ein Hund hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Rothenditmolder Straße, Ecke Reuterstraße, einen Einbrecher im Gebäude eines Großhandels verjagt. Der Unbekannte war gegen 3:30 Uhr in das Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Dazu hatte der Täter die Eingangstür aufgehebelt und war so in das Büro des Großhandels ...

mehr