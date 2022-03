POL-KS: Dreister Täter klaut Fahrrad von Zeitungsausträger: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagmorgen die Fahrbahn vor einem Energiekonzern in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel mit dem großflächigen Schriftzug "ERDGAS TÖTET" beschmiert. Der durch die genutzte weiße Fassadenfarbe entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Aufgrund der erkennbar politischen ...

mehr