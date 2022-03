Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffiti-Sprayer bei nächtlicher Streifenfahrt ertappt: Beamte nehmen zwei Männer im Königstor fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Die nächtliche Streifenfahrt von Beamten des Polizeireviers Mitte wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei Graffiti-Sprayern zum Verhängnis. Die Polizisten waren gegen 3:15 Uhr im Königstor auf die beiden Männer aufmerksam geworden, da diese sich beim Anblick des Funkwagens in einer dunklen Straßenecke verstecken wollten. Als die Beamten den 23-Jährigen aus München und den 24-Jährigen aus Kassel kontrollierten, drang ihnen sofort der markante Geruch von frischer Sprühfarbe in die Nase. Nicht ganz überraschend fanden sie in den Taschen der beiden jungen Männer dann einige Spraydosen, die noch frische Farbanhaftungen aufwiesen. Auch an den Händen der beiden Tatverdächtigen war frische Farbe zu finden. Bei der Suche nach den Schmierereien wurde die Streife ebenfalls schnell fündig. Wenige Meter entfernt vom Ort der Kontrolle fanden sie an der Wand der Hausnummer 54 und auch an den Häusern 50 und 48 frische Graffitis. Dabei handelte es sich um verschiedene, größtenteils unleserliche "Tags" in genau den Farben, die sie auch bei den beiden Verdächtigen gefunden hatten. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen und den 24-Jährigen fest und brachten sie für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Die Spraydosen stellten sie sicher. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

